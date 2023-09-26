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اجتماع لمجلس خبراء القيادة في إيران لمناقشة هذه القضايا..

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

عقد مجلس خبراء القيادة في ايران اجتماعه الدوري الـ12 والذي يستمر على مدى يومين لمناقشة عددا من القضايا ذات الاهتمام الداخلي والخارجي.

العالم- مراسلون

مجلس خبراء القيادة في ايران يعقد اجتماعه الثاني عشر في دورته الخامسة، اجتماع يأتي وفقا للقانون الداخلي للمجلس والذي جمع أعضاءه تحت قبته، وفي كلمة الافتتاح ثمن رئيس المجلس آية الله الشيخ أحمد جنتي فترة الدفاع المقدس التي علمت الشعب دروس المقاومة.

وقال رئيس مجلس خبراء القيادة في ايران: "إن أسبوع الدفاع المقدس فرصة للتفكير والتأمل في الشجاعة وتضحيات الإبطال. وإن دماء الشهداء هي دائما تعد سندا يحمي ويحفظ الثورة الإسلامية".

وخلال الاجتماع، قال آية الله جنتي بما أن ديننا الاسلام فعلينا بناء حكومة إسلامية تحظى بالأمن والسلام.

وأضاف: "أن المجتمع الإسلامي يجب أن يحمي الناس والدين والممتلكات والكرامة الانسانية ليعيش الجميع في أمان".

مجلس خبراء القيادة والذي يعد الهيئة الأساسية في النظام الإيراني الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في إيران، ويتألف حاليا من 88 عضوا يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات.

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