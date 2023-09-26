مجلة علمية عالمية تؤكد فعالية لقاح 'بركت' المضاد لكورونا

العالم - ايران

أعلن ذلك مدير الدراسات السريرية للقاح "بركت" وقال: لأول مرة، تم نشر مقال عن اللقاح الإيراني في مجلة BMJ بمعامل فعالية 105.7، بعد ثمانية عشر شهرا من تقديمه من قبل الباحثين، بموافقة المحكمين الدوليين.

وأضاف محمد رضا صالحي: أظهرت نتائج هذه الدراسة أن لقاح "كوف إيران-بركت" يمكن أن يمنع 70.5% من حالات كورونا الشديدة، و83.1% من حالات دخول وحدة العناية المركزة و100% من الوفيات.

وأشار رئيس كلية الطب بجامعة طهران إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو آثار جانبية خطيرة خلال هذه الدراسة، مضيفا: تمت دراسة تأثيرات اللقاح خاصة في الوقت الذي ظهرت فيه سلالة كورونا الأكثر فتكا، وهي سلالة دلتا، التي كانت منتشرة في البلاد والعالم.

واضاف خبير الأمراض المعدية: أن المقال المنشور عن لقاح بركت يبحث في نتائج فعالية اللقاح (Effectiveness) وسلامته (Safety) ومناعته (Immunogenicity) في دراسة التجارب السريرية للمرحلة الثالثة مقارنة بالعلاج الوهمي، وكان أهم جزء من نتائج هذا المقال هو الدراسات السريرية.

وتابع قائلا : نتيجة لذلك، بلغ عدد الافراد الذين اجريت عليهم هذه الدراسة 20 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عامًا، كما أجريت هذه الدراسة في ست مدن هي بوشهر وأصفهان وكرج ومشهد وشيراز وطهران.

وتابع صالحي: إن نشر المقالات المتعلقة بأبحاث اللقاحات يعتبر من أهم الخطوات العلمية في إنتاج منتج جديد، ومع نشر المقال الخاص بفعالية لقاح "بركت" في المجلة العلمية The BMJ، فقد تم نشر المقال السابع المتعلق بلقاح "بركت".

واردف قائلا: من أجل إعلام الباحثين الآخرين بنتائج أبحاثهم، يقوم الباحثون في المجالات المختلفة بإرسال تقرير عن كيفية إجراء البحوث ونتائجها في شكل مقال علمي إلى مجلات البحث العلمي، وفي هذه المجلات يتم تحكيم المقالات من قبل خبراء ومن ثم نشرها إذا تمت الموافقة عليها من قبل الحكام واللجنة العلمية للمجلة.

وأضاف مدير الدراسات السريرية للقاح "بركت" : إن نشر مقال في مجلة BMJ يعد إنجازا كبيرا للغاية، لأن هذه المجلة تعتبر من أفضل ثلاث مجلات عالمية في مجال الطب، وهي المرة الأولى التي يتم فيها نشر مقال لمنتج إيراني في هذه المجلة.