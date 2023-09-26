المركزي الايراني: الأرصدة المحررة ستخصص لدعم الريال

العالم - ايران

وأشار بيان للبنك المركزي اليوم الثلاثاء، أن الارصدة المحررة من كوريا الجنوبية والتي تعادل 5,573,492,000 يورو، مفعلة حاليا في حساب 6 بنوك ايرانية في دولة قطر، واستنادا لتأكيدات محافظ المركزي الايراني أن هذه الارصدة تتعلق بالاحتياطيات النقدية للبنك وداعمة لعملة الريال وتستخدم على أساس المصالح الوطنية وباتجاه تعزيز الريال.

يذكر أن البنك المركزي أعلن قبل فترة افتتاح حساب بنكي لـ 6 مصارف ايرانية في البنوك القطرية بهدف تحويل الارصدة المحررة ( من كوريا الجنوبية)، وسيتم استخدامها قريبا عبر التبادل المصرفي.

وشدد البيان على أن جميع أرصدة النقد الاجنبي سيتم الوصول اليها قريبا، وستنعكس آثارها على التبادل التجاري بشكل ملموس.