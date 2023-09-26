الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المركزي الايراني: الأرصدة المحررة ستخصص لدعم الريال

المركزي الايراني: الأرصدة المحررة ستخصص لدعم الريال
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد البنك المركزي الايراني أن أرصدة النقد الاجنبي المحررة (مؤخرا)، مفعلة في حساب 6 بنوك ايرانية في قطر.

العالم - ايران

وأشار بيان للبنك المركزي اليوم الثلاثاء، أن الارصدة المحررة من كوريا الجنوبية والتي تعادل 5,573,492,000 يورو، مفعلة حاليا في حساب 6 بنوك ايرانية في دولة قطر، واستنادا لتأكيدات محافظ المركزي الايراني أن هذه الارصدة تتعلق بالاحتياطيات النقدية للبنك وداعمة لعملة الريال وتستخدم على أساس المصالح الوطنية وباتجاه تعزيز الريال.

يذكر أن البنك المركزي أعلن قبل فترة افتتاح حساب بنكي لـ 6 مصارف ايرانية في البنوك القطرية بهدف تحويل الارصدة المحررة ( من كوريا الجنوبية)، وسيتم استخدامها قريبا عبر التبادل المصرفي.

وشدد البيان على أن جميع أرصدة النقد الاجنبي سيتم الوصول اليها قريبا، وستنعكس آثارها على التبادل التجاري بشكل ملموس.

روابط ذات صلة

الإفراج عن جميع الارصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رفضا للتطبيع.. انسحاب ملاكم سوري بدورة الألعاب الآسيوية بسبب حكم صهيوني

الألعاب الآسيوية 2023.. فضيتان لإيران بـ'التايكواندو'

هجوم حزب فرنسي متطرف على 'بن زيمة' نجم 'إتحاد' السعودي!

ماذا يحدث في اليوم 'عيد الغفران' عند اليهود.. ما طقوسه؟

كما كان وضعنا في العراق وأفغانستان.. مسؤولة بالبنتاغون: أوكرانيا مختبر لابتكارات جيشنا العسكرية+ فيديو

شاهد.. بدء العد العكسي لتوقف رواتب ملايين الأميركيين والسبب..