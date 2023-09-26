مسؤول: الصوت المخيف الذي سمع بمدينة خرم آباد سببه زلزال وليس انفجار

العالم - ايران

وسمع صوت مخيف وشعر السكان باهتزاز الارض في أجزاء من مدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان غرب البلاد في تمام الساعة 10:00 مساء أمس الاثنين.

ونفى نائب محافظ لرستان للشؤون السياسية والأمنية ​​والاجتماعية شائعة وقوع الانفجار في خرم آباد وضواحيها.

وفي السياق أفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان زلزالا بقوة 2 ريختر ضرب خرم آباد في الساعة 22:36 مساء أمس الاثنين حسب التوقيت المحلي وفي عمق 8 كيلومترات من سطح الارض.

وأضاف: حدث هذا الزلزال عند التقاء خط الطول 48.506 وخط العرض 33.462 .

وحول سبب عدم تسجيل هذا الزلزال في قائمة الزلازل الأخيرة في إيران اوضحت مؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران انه يتم عرض الزلازل التي تبلغ قوتها أكثر من 2.5 ریختر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ولم يسجل هذا الزلزال لأن قوته كانت 2 ريختر.

وتابع :لا يشعر الانسان عادة بوقوع الزلازل ذات الشدة الضعيفة، لكن هذا الزلزال وقع في عمق منخفض تحت المدينة، فشعر به الأهالي.