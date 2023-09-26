الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
١٠:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول: الصوت المخيف الذي سمع بمدينة خرم آباد سببه زلزال وليس انفجار

مسؤول: الصوت المخيف الذي سمع بمدينة خرم آباد سببه زلزال وليس انفجار
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

 قال رئيس قاعدة البيانات الزلزالية بالمركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران "ایرج روحي" إن سبب الصوت المخيف الذي سمع بمدينة خرم آباد والهزة التي شعر بها السكان مساء أمس الاثنين یعود إلی الزلزال الذي ضرب المدینة بقوة 2 ريختر في الساعة 22:36 حسب التوقيت المحلي.

العالم - ايران

وسمع صوت مخيف وشعر السكان باهتزاز الارض في أجزاء من مدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان غرب البلاد في تمام الساعة 10:00 مساء أمس الاثنين.

ونفى نائب محافظ لرستان للشؤون السياسية والأمنية ​​والاجتماعية شائعة وقوع الانفجار في خرم آباد وضواحيها.

وفي السياق أفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان زلزالا بقوة 2 ريختر ضرب خرم آباد في الساعة 22:36 مساء أمس الاثنين حسب التوقيت المحلي وفي عمق 8 كيلومترات من سطح الارض.

وأضاف: حدث هذا الزلزال عند التقاء خط الطول 48.506 وخط العرض 33.462 .

وحول سبب عدم تسجيل هذا الزلزال في قائمة الزلازل الأخيرة في إيران اوضحت مؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران انه يتم عرض الزلازل التي تبلغ قوتها أكثر من 2.5 ریختر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة ولم يسجل هذا الزلزال لأن قوته كانت 2 ريختر.

وتابع :لا يشعر الانسان عادة بوقوع الزلازل ذات الشدة الضعيفة، لكن هذا الزلزال وقع في عمق منخفض تحت المدينة، فشعر به الأهالي.

روابط ذات صلة

مسؤول محلي ينفي صحة وقوع أي انفجار في مدينة خُرّم آباد وضواحيها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول: الصوت المخيف الذي سمع بمدينة خرم آباد سببه زلزال وليس انفجار

رفضا للتطبيع.. انسحاب ملاكم سوري بدورة الألعاب الآسيوية بسبب حكم صهيوني

الألعاب الآسيوية 2023.. فضيتان لإيران بـ'التايكواندو'

هجوم حزب فرنسي متطرف على 'بن زيمة' نجم 'إتحاد' السعودي!

ماذا يحدث في اليوم 'عيد الغفران' عند اليهود.. ما طقوسه؟

كما كان وضعنا في العراق وأفغانستان.. مسؤولة بالبنتاغون: أوكرانيا مختبر لابتكارات جيشنا العسكرية+ فيديو