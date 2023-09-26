تفاصيل تسليم أوراق اعتماد سفير السعودية لدى السلطة الفلسطينية

العالم - مراسلون

وقال مراسل قناة العالم الإخبارية في رام الله إن زيارة السديري تستمر ليوم واحد، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة كان تسليم "نائف السديري" أوراق اعتماده إلى الوزارة الخارجية ورئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس".



وأوضح أن السديري ووزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي بعد اجتماع دام نصف ساعة أصدرا بيانا صحفيا مقتضبا، رافضين الإجابة عن أي سؤال صحفي، وجاء في البيان أن زيارة السديري إلى الضفة الغربية تأتي في سياق مجموعة من الخطوات لتعزيز العلاقات بين السلطة الفلسطينية والحكومة السعودية، وأن تعيين سفير سعودي لدى السلطة الفلسطينية يأتي في إطار رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبأن هناك قرارا سعودي بأن تكون القضية الفلسطينية قضية محورية.



ويرى مراقبون أن تعيين نائف السديري سفيرا للسعودية لدى السلطة الفلسطينية له الكثير من المهام من بينها إيجاد نقطة تواصل ما بين كيان الاحتلال الإسرائيلي والسلطات السعودية بشكل مباشر.

هذا ووصل الوفد السعودي الى الضفة عبر جسر الملك حسين، وقدم السديري نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي. فيما قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن السفير السعودي سيقدم خلال أيام أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس. وتأتي الزيارة بالتزامن مع جهود أميركية لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل ابيب.