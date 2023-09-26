الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
١٢:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اكتشاف سر بلورات ضوئية تغطي إناء عمره ألفا عام

اكتشاف سر بلورات ضوئية تغطي إناء عمره ألفا عام
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

نجح علماء الفيزياء في اكتشاف طبيعة المواد الفريدة من نوعها، التي وجدت على حطام إناء روماني قديم.

العالم - منوعات

حيث استنتجوا أنها بلورات ضوئية فوتونية، إذ كانت تتشكل على مدى حوالي ألفي عام، وأعطت قطعة من الزجاج لوناً ذهبياً أزرق قزحياً ، وأفادت بذلك، حسب موقع «روسيا اليوم»، الخدمة الصحافية لجامعة «تافتس» الإيطالية.

ونشر العلماء مقالاً بهذا الشأن في مجلة «Proceedings of the National Academy of Sciences». إذ اكتشف العلماء بين القطع الأثرية من مدينة أكويليا، مثالاً فريداً للبلورات الضوئية التي تشكلت تحت تأثير القوى الطبيعية، ونتيجة للنشاط البشري. وحققوا هذا الاكتشاف من خلال دراسة أجزاء من إناء زجاجي مكسور، يتلألأ لونه من الأزرق السماوي إلى الذهبي.

وجذب اللون غير المعتاد للإناء، انتباه الباحثين الأمريكيين، الذين زاروا المعهد الإيطالي للتكنولوجيا في جنوة، حيث عُرضت القطعة الأثرية التي دفعت بالعلماء الأمريكيين والإيطاليين إلى دراسة الخصائص والتركيب الكيميائي، وبنية طلاء الوعاء، باستخدام المجاهر الضوئية والإلكترونية، بالإضافة لقياس الطيف الكتلي بالليزر. وتبيّن أن الإناء كان بالأصل مطلياً باللون الأخضر الداكن.

روابط ذات صلة

العراق/العثور على جهاز متقدم استخدمه سكان بابل القديمة يذهل العلماء

تقييم تأثير التدخين في نفسية المدخن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طريقة جديدة قد تحدث ثورة في علاج قرحة القدم السكرية

اكتشاف سر بلورات ضوئية تغطي إناء عمره ألفا عام

شاهد بالفيديو.. تفاصيل تسليم أوراق اعتماد سفير السعودية لدى السلطة الفلسطينية

وصول 'وينسلاند' منسق خاص الأمم المتحدة لقطاع غزة

قائد سلاح البحر: ايران اليوم قوة كبرى في العالم

شاهد.. سيناريو حرب المسيرات بين كييف وموسكو