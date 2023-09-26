نتنياهو يوصف بالكذاب بعد تهديده بضرب إيران نووياً

العالم – العين الإسرائيلية

وناقش البرنامج فيما اثاره خطاب نتنياهو في الامم المتحدة الكثير من الانتقادات داخل الكيان لما حمله من مواقف اثارت التباسات منها التهديد بضربة نووية لايران.



وفيما يتعلق بالتهديد الذي وجهه بنيامين نتنياهو بضرب إيران نوويا والذي من الواضح انه احدث ضجة داخل الكيان قبل الخارج، كما ان السفير الصهيوني لدى الأمم المتحدة قد تحدث على أن التهديد زلة لسان لنتياهو، أكد خليل نصر الله المتابع للشأن الاسرائيلي بانه بالنسبة لتصريح السفير الاسرائيلي في الأمم المتحدة فقد سهل علينا الاجابة حيث أنها ليست مسألة زلة لسان ولكن نتنياهو حاول تقديم استعراض مشابه لكل الاستعراضات التي قدمها في العام الماضي فقد ذهب للأمم المتحدة هذا العام وليس في يديه أي شيء ليتحدث به بكل صراحة، فهو كرر ما حصل في العام الماضي فيما يتعلق بالجمهورية الاسلامية الايرانية، وهو يعلم انه فيما يتعلق بهذه المسألة فان الامريكيين قد وضعوا خطوطا حمراء بالنسبة للاسرائيليين وهي تصرفات لها علاقه بالبعد الامني.

وأضاف نصر الله:" واما المساله الثانيه فلها علاقه بان نتنياهو يذهب الى عمل منفرد تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية وهذا العمل غير واقعي وغير منطقي، فهم لا يملكون من قدرات من هذا النوع ويوجد اكثر من جانب، واذا كانوا في مواجهة المقاومات في المنطقة فانهم يطلبون إسنادا امريكيا، فكيف ما يتعلق بالجمهورية الاسلامية الايرانية؟

كما استعرض البرنامج ما كان سخرية على نتنياهو في مواقع التواصل الاسرائيلية التي وصفته بالكذاب، حيث قال زائف جولدشتاين على منصه اكس:" مخجل خطاب نتنياهو في قاعة فارغة وهدد ايران بالاكاذيب"، فيما قال آخر:" يهدد ايران بالنووي من يصغي إلى كذّاب مثله؟"، واما روتم فقد قال على منصه اكس:" يمكنك ان تكذب على العالم لكننا نعرفك".



وسلط البرنامج الضوء على الاعلام الاسرائيلي الذي بدوره صحح ما قاله نتنياهو في الامم المتحدة، ورأى أنه ليس قادرا على تهديد إيران، مشيرا الى أن نتنياهو خسر اللعبة مع الايرانيين وهو يحاول الان التركيز على التطبيع مع السعودية، وعلى حزب الله ومقاومة غزة والضفة الغربية لحرف الانظار عن هذا الانقسام الداخلي.



كما ناقش البرنامج موضوع مطالب السعودية في التطبيع مع كيان الاحتلال لا سيما شرط الحصول على تخصيب اليورانيوم في السعودية والتي لا تزال محور جدل في الكيان، حيث راى محللون صهاينة ان ذلك سيكون صعبا على تل ابيب وقد يحوّل الشرق الاوسط الى شرق نووي.

ضيف البرنامج:

-خليل نصر الله المتابع للشأن الإسرائيلي من بيروت

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