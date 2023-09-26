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وفد سعودي رسمي يصل إلى الضفة الغربية + فيديو

الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

وصل وفد سعودي رسمي، اليوم الثلاثاء ، برئاسة السفير غير المقيم في فلسطين نايف السديري إلى الضفة الغربية المحتلة.

العالم - السعودية

وتعد هذه الزيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية في العام1993.

وتأتي زيارة السفير السعودي في ظل المحادثات التي تقودها واشنطن بين الاحتلال والسعودية التي لا تعترف بالدولة العبرية، لتطبيع العلاقة بين الطرفين.

وأعلن في آب/أغسطس المنصرم عن تعيين السديري سفيرا غير مقيم في الأراضي الفلسطينية وسيتولى أيضا منصب القنصل العام في مدينة القدس.

وتتولى سفارة السعودية في عمّان تقليدا ملف الأراضي الفلسطينية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية إن السديري سيقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الزيارة التي تستمر ليومين.

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