وزير سوري في السعودية لبحث مواضيع مهمة

العالم- سورية

وصرح مارتيني لصحيفة “الوطن”، الصحيفة شبه الرسمية، يوم الأحد، بأنه سيتوجه إلى السعودية يوم الثلاثاء حيث سيلتقي بنظيره أحمد الخطيب وبالأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي.

من المقرر أن يتناول مارتيني خلال هذه الزيارة موضوعات متعددة منها التعاون مع القطاعين العام والخاص في مجال السياحة المستدامة، ودور الشباب والمرأة في هذا القطاع، وكذلك السياحة البيئية، ومواضيع أخرى.

وأشار مارتيني إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة هو تفعيل التبادل السياحي بين البلدين وتسهيل وصول المواطنين السوريين واستئناف رحلات العمرة لهم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم بحث التعاون في مجالات التعليم والتدريب السياحي والفندقي، واستعراض فرص الاستثمار في مجال السياحة.

وفيما يتعلق بملف الحج، فإن مارتيني أشار إلى وجود مقترح من الجانبين للتعاون طويل الأمد، وأنه قد يتم توقيع هذا الاتفاق خلال الزيارة في الرياض أو في وقت لاحق في دمشق.

من الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف السورية ستتولى ملف الحج خلال الموسم المقبل، وهناك تفاؤل من جانبها بنجاح هذا الموسم.

وعلى الجانب الآخر، لم تصدر أي تعليقات رسمية من المملكة العربية السعودية حول ما إذا كانت ستجري أي تعديلات على ملف الحج السوري في موسم 2024.

وفي الأيام الأخيرة تم انعقاد اجتماعات للجنة بهدف تنظيم موسم الحج المقبل، وتقييم الأداء في الموسم السابق. تم آخر هذه الاجتماعات في اسطنبول التركية وتم مناقشة خطط موسم الحج القادم.