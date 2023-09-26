السلوك العدواني للصهاينة سيشعل أزمة عالمية لا نهاية لها

العالم - إيران

وقال الوزير إسماعيلي في الكلمة التي القاها أمام الاجتماع الثاني عشر لوزراء الثقافة للدول الإسلامية في الدوحة القطرية اليوم الثلاثاء: نظرا للمكانة الروحية والسامية للقدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، ينبغي تحييدهما عن التنافس والتناحر الديني والتاريخي، ويجب على الكيان الصهيوني أن يمتنع عن إحداث أي تغيير في الأوضاع بالمدينة المقدسة وفقا للمقررات والمعاهدات والقوانين الدولية.

وأضاف: لكن للأسف فإن سلوك هذا الكيان المتعطش للدماء إزاء القدس والشعب الفلسطيني المنتفض قد حول هذا الرمز للوحدة بين الأديان والثقافات التوحيدية الإبراهيمية إلى رمز للخلاف والتناحر والتطرف الديني والمواجهة وإلغاء الآخر، واذا استمرت هذه السياسة التوسعية والمنتهكة للقرارات الدولية والنابعة من الأفكار العنصرية والتمييز العرقي فإننا سنشاهد حتما في القريب العاجل انفجارا اجتماعيا هائلا في العالم الإسلامي وفي العالم برمته.

وشدد وزير الثقافة الإيراني على أن المسلمين والمسيحيين في العالم لن يسكتوا بالتأكيد على تغيير الأوضاع في هذا المكان المقدس.

وأكد إسماعيلي ضرورة التصدي لنشوب أي حرب دينية عبر إدانة السلوك الصهيوني العدواني، وفي غير هذه الحالة فإن أرواح الكثير من البشر ستتعرض إلى خطر.

وطالب المجتمعات الإسلامية بإدراج دعم الفلسطينيين والثقافة والحضارة الإسلامية المعرضة للخطر في منطقة فلسطين، على جدول أعمالها.

كما أعلن إسماعيلي عزم إيران على تنظيم المؤتمر الدولي للعلماء والباحثين القرآنيين يومي 21 و22 أكتوبر في طهران.

وزير الثقافة الإيراني يؤكد على أهمية تطوير العلاقات الثقافية مع الكويت

هذا وأكد وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمدمهدي إسماعيلي أهمية تطوير العلاقات الثقافية مع الكويت.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير الثقافة الإيراني محمدمهدي إسماعيلي مع محمد خالد الجسار الأمين العام لمجلس الثقافة والفنون والآداب الكويتي، يوم الإثنين، في الدوحة على هامش الاجتماع الثاني عشر لوزراء الثقافة للدول الإسلامية.

وقال إسماعيلي: هناك علاقات أخوية وتاريخية عميقة بين إيران والكويت، وفي هذا الصدد يبدو من الضروري تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وأضاف وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي: تقام في إيران كل عام مهرجانات وفعاليات دولية مختلفة في المجال الثقافي، ويمكن للكويت المشاركة في هذه الفعاليات.

وأشار إسماعيلي إلى الأنشطة المشتركة للدول الإسلامية، وقال: إن جائزة الأدب الفلسطيني العالمية، التي تمنحها الاتحادات الأدبية والناشطون الثقافيون في العالم الإسلامي، هي فرصة لتقارب الدول الإسلامية في المجال الأدبي.

بدوره أعلن محمد خالد الجسار الأمين العام لمجلس الثقافة والفنون والآداب الكويتي استعداد بلاده للمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية الدولية في إيران وقال: إيران دولة شقيقة وصديقة لنا منذ تأسيس دولة الكويت، ونحن على استعداد لتحسين مستوى العلاقات الثقافية معها.

من جانبه، أكد وليد محمد السيف أمين لجنة التراث في الإيسيسكو خلال حضوره هذا اللقاء أهمية تسجيل الأماكن التاريخية الإيرانية في مركز التراث التابع للإيسيسكو كتراث للعالم الإسلامي.

وزير الثقافة الايراني يلتقي نظيره العراقي في الدوحة

كما والتقى وزير الثقافة الإيراني محمدمهدي إسماعيلي، في العاصمة القطرية الدوحة، وزير الثقافة والسياحة والتراث العراقي "أحمد فكاك البدراني"؛ معربا عن تقديره لحفاوة الاستقبال والكرم الذي جسده العراق حكومة وشعبا في سياق تنظيم مراسم الاربعينية هذا العام.

كما وجه "اسماعيلي"، خلال هذا اللقاء، دعوة الى "البدراني" للقيام بزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مبينا ان القواسم المشتركة الحضارية والتاريخية والشعبية تشكل ركيزة لتطوير العلاقات الثقافية بين ايران والعراق.

الى ذلك، اعرب وزير الثقافة العراقي عن سروره بلقاء نظيره الايراني، واكد على توسيع التعاون الثنائي في المجالات الثقافية وايضا الانتاج السينمائي؛ حيث لقي ترحيبا من جانب اسماعيلي.

علما ان وزير الثقافة الايراني محمد مهدي اسماعيلي، يقوم حاليا بزيارة الدوحة، للمشاركة في اجتماع وزراء الثقافة للدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي؛ وقد القى كلمة امام الاجتماع كما اجرى مباحثات مع نظرائه المشاركين من شتى بلدان العالم الاسلامي في هذا الحدث الثقافي الاسلامي، الذي بدا اعماله منذ اليوم الاثنين.