رئاسة اتحاد الووشو الآسيوي تعقد اجتماعها القادم في إيران

العالم - إيران

والإعلان عن هذا القرار جاء خلال اجتماع الهيئة الرئاسية لاتحاد الووشو الآسيوي، الذي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة هانغجو الصينية، بمشاركة نائب رئيس الاتحاد "مهدي علي نجاد"، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "يوفزاي جينغ".

وورد في هذا التقرير، أن المشاركين استعرضوا العديد من القضايا المتعلقة برياضة الووشو وآليات تطويرها، كما تم الإعلان عن أسماء الأعضاء الجدد للاتحاد الآسيوي للووشو.

وتقرر في هذا الاجتماع أيضا، اختيار إيران لاستضافة الاجتماع القادم لهيئة رئاسة الاتحاد الآسيوي للووشو الذي سيتم في آذار/مارس 2024م.