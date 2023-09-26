وزير الثقافة العراقي يدعو إلى إنتاج أفلام مشتركة مع إيران

العالم -العراق

جا ذلك خلال لقاء وزير الثقافة والسياحة والاثار العراقي أحمد فكاك البدراني مع وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي.

وفي هذا اللقاء الذي عقد يوم الثلاثاء على هامش الاجتماع الثاني عشر لوزراء الثقافة بالدول الإسلامية في العاصمة القطرية الدوحة، وجّه وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني الشكر والتقدير للشعب العراقي وحكومته على الاستضافة الكريمة والاقامة الناجحة لمسيرة الأربعين العظيمة.

ومع التأكيد على القواسم المشتركة التاريخية والثقافية بين البلدين، أكد الجانبان على تنمية التعاون الثقافي والفني.

وبحسب تقرير الملحقية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، دعا إسماعيلي نظيره العراقي لزيارة إيران، وذكر أن القواسم المشتركة الثقافية والتاريخية والاجتماعية بين البلدين هي الأساس لتطوير العلاقات الثقافية الثنائية بين إيران وإيران.

كما أعرب وزير الثقافة والسياحة العراقي عن ارتياحه لهذا اللقاء وأكد على تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين ودعا إلى التعاون والإنتاج السينمائي المشترك بين إيران والعراق وهو ما رحب به وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الايراني.