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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الحمدانية في شمال العراق

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة ضحايا حريق قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي العراق الی 112 قتيل وأکثر من 200 جريح.

العالم - حوادث

وأفاد مدير مکتب قناة العالم في بغداد ان مستشفيات الحمدانية والموصل وکرکوک وصلاح الدين وکردستان العراق ساهمت في استقبال جرحی هذا الحادث وارسال معدات طبية لانقاذ المصابين.

وأکد مدير مکتب قناة العالم ان أهالي مدينتي الموصل والحمدانية اصطفوا من أجل تبرع الدم لإنقاذ المصابين.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناجم عن ألعاب نارية داخل القاعة.

وقالت مديرية صحة نينوى إن الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران.

وأشار مدير مکتب قناة العالم الی توقيف 9 أشخاص مسؤولين عن القاعة متهمين بالتقصير في بناء القاعة.

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