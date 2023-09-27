بدء العمليات المصرفية لاستخدام موارد النقد الأجنبي الإيرانية المفرج عنها في قطر

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه خلال الاجتماع المشترك بين محافظ البنك المركزي الإيراني ومحافظ البنك المركزي القطري تم التوصل إلى الاتفاقيات اللازمة بشأن بدء العمليات المصرفية من أجل استخدام موارد النقد الأجنبي المحولة إلى 6 بنوك إيرانية في دولة قطر.

وخلال لقاء السيد محمد رضا فرزين، مع الشيخ بندر بن محمد آل ثاني المحافظ، تم مناقشة استراتيجيات تطوير العلاقات المالية والمصرفية بين البلدين.

وفي هذا اللقاء، أشار محافظا البنكين المركزيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقطر إلى القدرات الاقتصادية العديدة ومجالات التعاون التجاري المتنوعة بين إيران وقطر. وشددا على ضرورة زيادة التعاون النقدي والمصرفي والمالي بين البلدين.

يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة، تم إيداع موارد النقد الأجنبي لإيران، والتي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية لسنوات، في حسابات إيرانية لدى بنكين قطريين.

ووصل محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في إطار الدبلوماسية الإقليمية للحكومة وأيضاً من أجل تعزيز وتطوير التعاون النقدي والمصرفي وتوظيف القدرات الاقتصادية المشتركة مع الجيران.