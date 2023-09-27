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سفير السعودية لدى فلسطين يلغي زيارته بشكل مفاجئ للأقصى

سفير السعودية لدى فلسطين يلغي زيارته بشكل مفاجئ للأقصى
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

ألغى الوفد السعودي برئاسة السفير لدى فلسطين المحتلة نايف السديري، زيارته التي كانت مقررة اليوم (الأربعاء) للمسجد الأقصى.

العالم - فلسطين المحتلة

وأعلن السفير السعودي لدى فلسطين المحتلة نايف السديري، أنه يعتزم القيام بذلك في زياراته المقبلة.

وكان من المفترض أن يزور الوفد المسجد لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف اليوم وغدا.

وأبلغ نايف السديري مضيفيه في رام الله حسب صحيفة هآرتس أنه لا ينوي الحضور إلى المسجد الاقصى بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، لكنه وعد بالزيارة في المستقبل.

وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الأربعاء، المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين، بسبب احتفال الفلسطينيين في ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأمس الثلاثاء، تسلم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أوراق اعتماد السفير السعودي، السديري، سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى فلسطين وقنصلا عاما في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة “هآرتس” أن السلطة الفلسطينية تخشى حدوث استفزازات خلال زيارة السديري للمسجد الأقصى والصلاة في ساحات الحرم، والتي ستقام بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ورجحت الصحيفة أن الوفد السعودي ألغى الزيارة بسبب احتمال حدوث استفزازات واحتجاجات داخل ساحات الحرم رفضا للزيارة.

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