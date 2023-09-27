الجمهوريون يعقدون مناظرة ثانية لمرشحي انتخابات اميركا

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وفضّل الرئيس السابق مقاطعة هذه المناظرة، وهي محطة مهمة في الطريق الطويل إلى البيت الابيض، بسبب تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي لدى الجمهوريين، بحسب قوله.

وعند إجراء المناظرة، سيكون ترامب في ميشيغن لاستمالة القاعدة الناخبة العمالية التي مدّ لها منافسه الرئيس جو بايدن اليد، الثلاثاء.

وفي 23 آب/اغسطس، يوم المناظرة الأولى التي ضمت ثمانية مرشحين، عمد ترامب إلى المشاغبة أيضاً عبر إعطاء مقابلة على شبكات التواصل الاجتماعي عمداً في الوقت نفسه.

لكن حتى عن بعد، تمكن الملياردير الذي يواجه عدة اتهامات، من التحقق من حجم نفوذه إذ اعتبر ستة من منافسيه أنه يجب أن يمنح فرصة الوصول إلى البيت الأبيض حتى لو كان محكوماً عليه جنائياً.

واليوم الأربعاء، سيتواجه ستة رجال وامرأة على منصة "فوكس بيزنيس"، مع التحدي نفسه: "كيف يمكن إثبات الوجود في مواجهة الرئيس السابق الذي يستحوذ على كل الاهتمام السياسي والإعلامي عبر تصريحاته المثيرة للاستفزاز ومشاكله القضائية؟".