عيد المولد النبوي.. قائمة جديدة بأجمل العبارت

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وفي هذه المناسبة العطرة، يتبادل المسلمون التهاني والتبريكات، ويقرأون القرآن والأذكار والصلاة على النبي، ويستمعون إلى الأشعار والأناشيد التي تمجد شخصية النبي وتصف فضائله وأخلاقه.

وفي هذا المقال، نستعرض بعضا من أجمل ما قيل في عيد المولد النبوي من قبل الشعراء والأدباء.

حسان بن ثابت: شاعر المديح

حسان بن ثابت هو أحد أشهر شعراء المديح في الإسلام، وكان يمدح النبي صلى الله عليه واله وسلم في حضوره، وكان له مجلس خاص في المسجد النبوي. ومن أشهر ما قال في مديح النبي:

وَأَحسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قَطُّ عَيني

وَأَجمَلُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِساءُ

خُلِقتَ مُبَرَّءً مِن كُلِّ عَيبٍ

كَأَنَّكَ قَد خُلِقتَ كَما تَشاءُ

وفي هذه الأبيات، يصف حسان بثابت جمال النبي صلى الله عليه واله وسلم بأسلوب رائع، ويؤكد أنه خير خلق الله، وأنه خُلق بلا عيب أو نقص.

أحمد شوقي: شاعر الديوان

أحمد شوقي هو أحد أبرز شعراء العصر الحديث، وكان يُلقب بشاعر الديوان لأنه كان يكتب قصائده لخدمة الملكية المصرية. ومن أجمل ما كتب في عيد المولد النبوي:

وُلِـدَ الـهُـدى فَـالكائِناتُ ضِياءُ.. وَفَـمُ الـزَمـانِ تَـبَـسُّـمٌ وَثَناءُ

الـروحُ وَالـمَـلَأُ الـمَلائِكُ حَولَهُ.. لِـلـديـنِ وَالـدُنـيـا بِهِ بُشَراءُ

وفي هذه المقطلع، يصور أحمد شوقي لحظة ميلاد النبي صلى الله عليه واله وسلم بأسلوب شعري رائع، ويرى فيها إشراقة للكائنات، وابتسامة للزمان، وثناء للفم، وبشارة للدين والدنيا، وحضور للروح والملائكة.

أشعار أخرى في عيد المولد النبوي

هناك العديد من الأشعار الأخرى التي تمجد النبي صلى الله عليه واله وسلم في عيد المولد النبوي، وتعبر عن حبه وتقديره وتعظيمه. ومن بعض هذه الأشعار:

كل القلوب إلى الحبيب تميل.. ومعي بهذا شاهد ودليل.. أما الدليل إذا ذكرت محمدا.. صارت دموع العارفين تسيل..هذا نبراس الهدى.. هذا لكل العالمين رسول.

طاب محمد خُلقا وخَلقا.. أطل فكان إشراق الحياة.. عليه صلاة ربي ما أعادت.. شفاه الكون حي على الصلاة.

ضاءت بك الدنيا وعشت ممجدا.. وغبت عن الدنيا وما زلت سيِّدا.. عليك سلام الله في كل خفقة.. فقد ماتت الأسماء إلا محمدًا.

قلبي بحبك يا محمد قد مشى.. وهواك يسري في الفؤاد وفي الحشا.. فاض الحنين إليك زاد تشوقي..وقلبي مشتاق إليك تعطشا.

نسأل الله أن يجعلنا من المحبين لرسوله صلى الله عليه واله سلم، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا شفاعته في يوم القيامة.