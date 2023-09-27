الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. عراقي يروي بحرقة موت جميع عائلتها في حريق الحمدانية

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

استفاق العراقيون صباح الأربعاء، 27 سبتمبر/أيلول 2023، على وقع كارثة حريق الحمدانية، الذي نشب في قاعة لحفلات الأعراس، وخلف مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات في حصيلة أولية، ومآسي يرويها شهود عيان حضروا الفاجعة التي أودت بحياة عائلات بأكملها.

العالم- حوادث

إذ قال أحد الناجين من كارثة حريق الحمدانية إن أكثر من 1000 شخص حضروا في قاعة لحفلات الأعراس، وعائلات بالكامل توفيت جراء الحريق الذي أصاب صالة الأعراس، فيما روى آخر كيف فقد زوجته في الحادث، وأوضح أن الكثير من الضحايا ماتوا اختناقاً.

حيث قال في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "عائلتي كلها راحت، زوجتي واثنتان من بناتي وأخي.. هذا إعدام".

وأضاف أنه لم تكن هناك طفايات للحريق داخل القاعة، مشيراً: "الحضور كانوا أكثر من 1000 شخص، زوجتي وأخي وجدوهما مخنوقين".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية مصرع 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين، جراء حريق اندلع أثناء حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى شمالي البلاد.

إذ قال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): "الإحصائية الأولية نقلاً عن دائرة صحة نينوى 100 حالة وفاة، ونحو 150 إصابة"، مبيناً أن "الوضع مسيطر عليه، وهناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة".

وأضاف أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كردستان العراق (شمالي البلاد) إلى دائرة صحة نينوى"، لافتاً إلى أن "هناك متابعة للإسعافات الأولية المقدمة للمصابين، وحسب نوع الإصابة". وأوضح أن هناك "حالات إصابة تكون حالتها بسيطة إلى متوسطة، وأخرى تكون صعبة تحال إلى المراكز التخصصية".

من جانبها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقية في منشور على صفحتها بفيسبوك، ارتفاع عدد الضحايا والمصابين في حريق الحمدانية إلى أكثر من 450 شخصاً جراء الحريق.

المزید من الصور

شاهد.. عراقي يروي بحرقة موت جميع عائلتها في حريق الحمدانية

روابط ذات صلة

السوداني يعلن الحداد العام لمدة 3 أيام

العراق.. البحث عن مفقودين تحت أنقاض حريق الحمدانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد أنصار الله: استمرار الحرب على اليمن سيضرّ بالتحالف

للمرة الثانية وبعد انسحاب نيجيريا وبنين.. مملكة المغرب تستضيف كأس أمم إفريقيا 2025

جنوب افريقيا.. بالصورة.. لقاء ايراني مصري رفيع في 'جوهانسبوغ'

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 27-09-2023

توتر بين ألمانيا وكندا.. وجود 'عنصر نازي' في برلمان كندا 'أمر غير مقبول'..

حزب الله يعزّي العراق بضحايا حادث الحريق المفجع في الحمدانية