وجود 'عنصر نازي' في برلمان كندا 'أمر غير مقبول'..

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وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم الأربعاء: "هذا الحادث الذي وقع في البرلمان الكندي غير مقبول، كما أوضحت الحكومة الكندية".

وتابع: "شاركت سفيرتنا، مع زملائها من دول مجموعة السبع، في هذا الحدث بالفعل، حيث كانت على منصة البرلمان الكندي. ولم يتم إبلاغها هي أو أي من المشاركين الآخرين في الحدث مسبقا بوجود الشخص المذكور.. يمكننا القول إن هوية هونكا الحقيقية، أي حقيقة أنه كان عضوا في قوات الأمن الخاصة، لم تكن معروفة للحاضرين".

مع ذلك، أشار المتحدث إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية كانت هناك "مجموعات مختلفة"، مثل الجيش الوطني البولندي، الذي قاتل ضد كل من القوات الألمانية والجيش الأحمر، وأضاف مكررا: "أستطيع أن أقول مرة أخرى إن الحاضرين لم يعرفوا ما فعله هذا الرجل خلال الحرب العالمية الثانية".

واعتبر المسؤول الألماني أن الجانب الكندي "سيوضح ملابسات الحادث بشكل كامل"، بينما قدم رئيس مجلس العموم في البرلمان الكندي أنتوني روتا استقالته على خلفية فضيحة ظهور هونكا.