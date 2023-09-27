الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٣:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

توتر بين ألمانيا وكندا..

وجود 'عنصر نازي' في برلمان كندا 'أمر غير مقبول'..

وجود 'عنصر نازي' في برلمان كندا 'أمر غير مقبول'..
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

وصفت الخارجية الألمانية ظهور النازي ياروسلاف جونكا الذي خدم في فرقة SS "غاليسيا"، في البرلمان الكندي بغير المقبول، موضحة أن سفيرة ألمانيا في أوتاوا لم تكن على علم مسبق بحضوره.

العالم - أوروبا

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم الأربعاء: "هذا الحادث الذي وقع في البرلمان الكندي غير مقبول، كما أوضحت الحكومة الكندية".

وتابع: "شاركت سفيرتنا، مع زملائها من دول مجموعة السبع، في هذا الحدث بالفعل، حيث كانت على منصة البرلمان الكندي. ولم يتم إبلاغها هي أو أي من المشاركين الآخرين في الحدث مسبقا بوجود الشخص المذكور.. يمكننا القول إن هوية هونكا الحقيقية، أي حقيقة أنه كان عضوا في قوات الأمن الخاصة، لم تكن معروفة للحاضرين".

مع ذلك، أشار المتحدث إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية كانت هناك "مجموعات مختلفة"، مثل الجيش الوطني البولندي، الذي قاتل ضد كل من القوات الألمانية والجيش الأحمر، وأضاف مكررا: "أستطيع أن أقول مرة أخرى إن الحاضرين لم يعرفوا ما فعله هذا الرجل خلال الحرب العالمية الثانية".

واعتبر المسؤول الألماني أن الجانب الكندي "سيوضح ملابسات الحادث بشكل كامل"، بينما قدم رئيس مجلس العموم في البرلمان الكندي أنتوني روتا استقالته على خلفية فضيحة ظهور هونكا.

روابط ذات صلة

أقمار إيران تدور حول الأرض

ممثل بوتين: لا آفاق لتسوية أزمة أوكرانيا

الجمهوريون يعقدون مناظرة ثانية لمرشحي انتخابات اميركا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائد أنصار الله: استمرار الحرب على اليمن سيضرّ بالتحالف

للمرة الثانية وبعد انسحاب نيجيريا وبنين.. مملكة المغرب تستضيف كأس أمم إفريقيا 2025

جنوب افريقيا.. بالصورة.. لقاء ايراني مصري رفيع في 'جوهانسبوغ'

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 27-09-2023

توتر بين ألمانيا وكندا.. وجود 'عنصر نازي' في برلمان كندا 'أمر غير مقبول'..

حزب الله يعزّي العراق بضحايا حادث الحريق المفجع في الحمدانية