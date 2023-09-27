مملكة المغرب تستضيف كأس أمم إفريقيا 2025

العالم - المغرب

وسيحتضن المغرب النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1988 التي فازت بلقبها الكاميرون، وذلك بعد انسحاب الجزائر أمس الثلاثاء من سباق الترشح لنسختي 2025 ثم الملف المشترك لنيجيريا وبنين الأربعاء بهدف “دعم ترشح بلد “أسود الأطلس” لاستضافة مونديال 2030 بصحبة إسبانيا والبرتغال” وفق ما أفاد رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي.

ولكن الاتحاد الجزائري أفاد الثلاثاء أن هذا الانسحاب “يأتي بسبب النهج الجديد الذي يتبعه الاتحاد في استراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر”، مضيفاً “يركّز الاتحاد جهوده في إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر، كما يكرّر التزامه الثابت بتطوير كرة القدم الإفريقية”.

وسبق للمغرب أن فاز بحق استضافة نسخة 2015 لكنه طلب تأجيلها بسبب تفشي وباء إيبولا، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى سحبها منه.

وبحسب وكالة “فرانس برس” قال موتسيبي إن هناك اتفاقاً داخل الاتحاد الإفريقي بمساندة أصوات أعضائه الخمسين دعماً للملف المغربي في سباق الفوز بتنظيم 2030، مضيفاً “أن الملف المغربي لتنظيم أمم إفريقيا 2025 جاء مطابقاً لكل المعايير التي وضعها “كاف”، وتابعنا كل النجاحات التي حققتها المغرب مؤخرا في كل التظاهرات الكروية التي استضافتها”.

وأعرب موتسيبي عن “فخره الكبير” بالمغرب الذي فاجأ العالم نهاية العام الماضي في قطر بعدما حقق انجاز أن يكون أول بلد إفريقي يصل الى نصف نهائي كأس العالم، متوقعاً أن “ينظم المغرب أمم إفريقيا 2025 بمعايير عالمية، ليقدم نفسه كمرشح قوي لاستضافة كأس العالم 2030” في ملفه المشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وبحسبه صوت كل الأعضاء الحاضرين للاجتماع وعددهم 22 لصالح المغرب.