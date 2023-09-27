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حرس الثورة يكشف قدراته على اطلاق عدة أقمار اصطناعية بصاروخ واحد

حرس الثورة يكشف قدراته على اطلاق عدة أقمار اصطناعية بصاروخ واحد
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قسم الفضاء في قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد علي جعفرآبادي امتلاك القدرة على اطلاق عدة اقمار اصطناعية صغيرة نحو الفضاء في عملية اطلاق واحدة، مضيفا بأن العمل جار لوضع منظومة من الاقمار الاصطناعية الايرانية في مدار الارض.

العالم- ايران

وقال العميد جعفرآبادي في تصريح للتلفزيون الايراني ظهر اليوم الاربعاء، ان اطلاق القمر الاصطناعي " نور 3" الى الفضاء اليوم الاربعاء هو ثالث اطلاق ناجح لصاروخ "قاصد" الحامل للاقمار الصناعية والذي حمل في السابق القمرين الاصطناعيين "نور 1" و"نور 2" نحو الفضاء.

واضاف بأن القمر الاصطناعي "نور 3" تم اطلاقه عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الاربعاء وبعد مضي ساعة ونصف الساعة اصبحت فوق ايران وتم تثبيت ادائها بصورة تلقائية في غضون ساعة ونصف الساعة.

واوضح بأن عملية التشغيل الكاملة التي حصلت مع القمر الاصطناعي "نور 1" في السابق ، تمت مع القمر "نور 3" بصورة تلقائية وفي غضون ساعة واحدة فقط وهذا يدل على رفع مستوى الخبرات والمعرفة لدى علمائنا في مجال التحكم بالاقمار الاصطناعية.

ونوه بان مهمة القمر الصناعي " نور 3" هي الرصد والتقييم وان ناظور التصوير المستخدم فيه هو أدق من القمر "نور 2" بمقدار 2/5 ضعفا وان مجسات الذبذبات التي يحملها مختلفة عما يحملها القمران "نور1" ونور 2".

واوضح العميد جعفر آبادي "من الان فصاعدا، أصبحنا قادرين على اطلاق الاقمار الاصطناعية الصغيرة والتابعة للمؤسسات الحكومية والجامعات، على شكل اطلاق عدة اقمار في عملية اطلاق واحدة، ونحن انجزنا بنجاح عمليات اطلاق الاقمار الاصطناعية التي تزن اقل من 50 كيلوغراما، ومن الان وصاعدا سنصب جهودنا على الصاروخ "قائم" الحامل للاقمار الاصطناعية من اجل اطلاق اقمار اصطناعية اكبر وزنا.

وشدد على ان عمليات اطلاق الاقمار الاصطناعية ستزداد من الان فصاعدا والهدف هو وضع منظومة من الاقمار الاصطناعية الايرانية في المدار لمهام مختلفة.

واوضح بأن هذه الاقمار الاصطناعية هي لانجاز خدمات للشعب وتستخدم ايضا في المجالات التجارية ورصد الكوارث الطبيعية وتأثيرها وعمليات الاغاثة، كما يمكننا استخدامها في المجال الدفاعي لتوفير السيطرة الاستخبارية للقيادة والتحكم وتوجيه المعدات والمنظومات الموجهة.

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حرس الثورة يكشف قدراته على اطلاق عدة أقمار اصطناعية بصاروخ واحد

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