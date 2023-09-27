دولة عربية على حدود مصر بصدد بناء 3 سدود جديدة..

العالم-مصر

وأوضح المغربي أسباب انهيار سد درنة مشيرا إلي عدم وجود ميزانيات كافية خلال السنوات الماضية، وكذا عدم عودة الشركة الأجنبية المنفذة للسدين إلى ممارسة عملها في ليبيا.

وكانت العاصفة “دانيال” ضربت شرقي ليبيا منذ نحو أسبوعين، حيث تسببت زيادة ضغط المياه المتدفقة نتيجة الأمطار الغزيرة في انهيار السد الأول، وهو سد بومنصور بسعة 22.5 مليون متر مكعب والواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة، فتدفقت منه كميات كبيرة من المياه اجتاحت السد الثاني بسعة 1.5 مليون متر مكعب، الذي يقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.

وعلى الجانب الأخر أكد النائب العام الليبى المستشار الصديق الصور، أن الاتهام سيطال كل من تسبب في الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، إثر انهيار السدود جراء العاصفة "دانيال" التي ضربت المنطقة الشرقية، ما أسفر عن وفاة وفقدان الآلاف في فاجعة هزت ليبيا والعالم.

جاء ذلك خلال لقائه مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي في طرابلس، عمر العبيدي، رفقة عضوي المجلس حسن استيته، عضو لجنة متابعة الأزمة، وعادل كرموس رئيس اللجنة القانونية بالمجلس.

وأكد النائب العام الليبى أن التحقيقات تجرى بشكل طبيعي ولا توجد أية عراقيل، موضحا أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالمتوفين والمفقودين تتم بشكل منظم مع الجهات ذات العلاقة.