بالفیديو..مراسم تشيع جثث حادثة حريق قاعة اعراس بالحمدانية

واعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاباً.

وأوضح الجبوري في تصريح للصحفيين، أن "حصيلة الحريق الذي اندلع في قاعة الهيثم للأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى ارتفعت إلى 114 حالة وفاة وأكثر من 200 مصاب".

واعرب المرجع الديني السيد علي السيستاني، اليوم الاربعاء، عن بالغ الأسى والأسف لحادث الحريق المروّع في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال مكتب المرجع في بيان، إن "المرجعية الدينية العليا تعرب عن بالغ الأسى والأسف لحادث الحريق المروّع الذي وقع في قضاء الحمدانية وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين".

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام.