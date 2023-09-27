مجلس السياسي الأعلى في اليمن یقیل حکومة صنعاء برئاسة بن حبتور

العالم - اليمن

جاء قرار الإقالة استجابةً لما تضمّنه خطاب قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذ عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس المجلس السياسي الأعلى، مهدي محمد المشاط لمناقشة مضامين الخطاب الذي دعا إلى التغيير الجذري في الحكومة اليمنية.

وأشاد مجلس الدفاع الوطني في حكومة صنعاء بدور الحكومة خلال الفترة الماضية على الرغم مما واجهته من عقبات العدوان والحصار ومحدودية الموارد المتاحة.

كما عبّر المجلس عن شكره وتقديره للحضور المُشرّف لجماهير الشعب اليمني في مناسبة المولد النبوي الشريف، وما تدلل عليه من ارتباط الشعب اليمني بالرسول الأكرم محمد وبالقرآن الكريم.

واليوم، قال قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي إنّ المرحلة الأولى من التغيير الجذري تتضمّن إعادة تشكيل حكومة كفاءات، والعمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات، ورفده بالكوادر المؤهّلة من علماء الشرع الإسلامي والجامعيين المتخصصين.

وأردف أنّه بعد تشكيل حكومة جديدة سنعمل على إصلاح القضاء ورفده بعلماء على دراية بالأحكام الإسلامية.