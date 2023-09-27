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فاجعة جديدة.. تسمم جماعي في عرس شمالي العراق

فاجعة جديدة.. تسمم جماعي في عرس شمالي العراق
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر عراقية بوقوع فاجعة جديدة في العراق وأن هناك حالات تسمم جماعي في عرس شمالي البلاد.

العالم-العراق

ذكرت المصادر، يوم الأربعاء، تسمم العشرات في عرس جماعي شمالي البلاد، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على فاجعة الحمدانية.

وأضافت أن عرسا في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، شهد تسمم أكثر من 50 شخصا بسبب تناول الطعام.

وبيّن أن العشرات من المصابين نقلوا إلى المستشفيات.

من جهتها، ذكرت صحة محافظة كركوك أن هناك 50 حالة تسمم بطعام مقدّم في إحدى الحفلات، مشيرة إلى تلك الحالات مسيطر عليها.

وتأتي هذه الحادثة بعد حوالي 24 ساعة على فاجعة قاعة المناسبات في الموصل والتي أتت عليها النيران وأحرقت العشرات بإجمالي مصابين وصل إلى 450 شخصا، بينهم أكثر من 100 قتيل.

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فاجعة جديدة.. تسمم جماعي في عرس شمالي العراق

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