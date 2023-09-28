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لاعب الووشو افشين سليمي يحرز ذهبية ايران الثانية في دورة الالعاب الاسيوية

لاعب الووشو افشين سليمي يحرز ذهبية ايران الثانية في دورة الالعاب الاسيوية
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

 فاز أفشين سليمي بأول ذهبية في لعبة الووشو والذهبية الثانية لايران في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 في هانغتشو بالصين.

العالم - ايران

ففي منافسات اليوم الخامس من دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، اليوم جرت اليوم الخميس، تمكن بطل العالم افشين سليمي من التغلب على نظيره الاندونيسي صاموئيل ماربون في نهائي وزن تحت 65 كغم للرجال محرزا الميدالية الذهبية.

وهذه هي أول ذهبية في الووشو لإيران والميدالية الذهبية الثانية للبعثة الرياضية الايرانية في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو.

وفي منافسات اليوم في لعبة الووشو ايضا احرز كل من شجاع بناهي والهة منصوريان الميدالية الفضية.

ولغاية الان بلغ عدد ميداليات البعثة الرياضية الايرانية 18 ميدالية؛ 2 ذهبية و 7 فضية و 9 برونزية.

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لاعب الووشو افشين سليمي يحرز ذهبية ايران الثانية في دورة الالعاب الاسيوية