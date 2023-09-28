لماذا يجب عليك تجنب تناول الغداء في مكتبك؟

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إن البقاء في مكتبك طوال اليوم يمكن أن يقلل من إنتاجيتك، ويزيد من مستويات التوتر لديك، كما أن هناك قواعد لبيئة العمل، فما الأسباب التي تدفعك إلى تجنب تناول الغداء في مكتبك لأخذ استراحة فعلية؟

وفي هذا السياق حذر موقع "ريس بيبول" من تناول الغداء على مكتبك لأسباب صحية وجيهة منها:

زيادة المخاطر الصحية على المدى الطويل: تناول الغداء على مكتبك يعني أنك ستبقى جالسا لفترة أطول مما قد يتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول، وفق صحيفة "واشنطن بوست".

الإجهاد: ليس سرا أن العمل يمكن أن يكون مرهقا، ولكن تناول الغداء على مكتبك يمكن أن يزيد التوتر. فإذا لم تأخذ الوقت الكافي للتوقف عن العمل فقد يؤدي ذلك إلى مستويات أعلى من الإرهاق والتعب.

زيادة الإنتاجية: قضاء بعض الوقت في الاسترخاء يمكن أن يساعد كثيرا من حيث رفع الإنتاجية، لذلك التقط شطيرتك وتوجه إلى الخارج لقضاء استراحة قصيرة.

ضخ الأكسجين للدماغ: عندما يكون لديك الكثير من العمل للقيام به، فمن المؤكد أن تناول شطيرة سريعة وتناول الطعام على مكتبك قد يبدو فكرة جيدة، لكن المؤكد أنك تحتاج إلى التحرك من أجل ضخ الدم والأكسجين الطازج إلى الدماغ.

عدم التوازن: العمل طوال الوقت وعدم أخذ فترات راحة هو اختصار مؤكد للإرهاق، ولتجنب ذلك اذهب إلى الخارج وتناول طعامك. يمكن أن يساعدك القيام بذلك على تجديد نشاطك وإعادة التركيز عندما تعود إلى العمل.