شاهد.. أبرز عادات وتقاليد المصريين بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف

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يختلف الزمان وتتغير ملامح العصر لكن تبقى العادات والتقاليد الشعبية راسخة وثابتة في أرجاء مصر و يظهر ذلك جليا في الاحتفالات السنوية بذكرى قدوم مولد النبي محمد عليه وعلى آل بيته السلام ومن أبرز هذه العادات انتشار محال بيع ما يعرف بحلوى المولد التي يتهافت المصريون على شرائها.

ويسير المريدون والعاشقون وسط التواشيح الدينية على أغاني الطبول وتتعالي أصوات المنشدين ودعاة الطرق لقراءة الأوراد والأناشيد والقصائد تمدح النبي محمد وآل بيته الأطهار في جو مليء بالسعادة والسرور.

وبحسب مؤرخين فإن انطلاقة عادة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدأت خلال الحكم الفاطميين لمصر منتصف القرن الرابع الهجري وذلك بصنع الحلوى وتوزيعها مع الصدقات إضافة إلى موكب قاضي القضاة حيث تحمل أطباق الحلوى إلى جامع الأزهر الشريف ثم إلى قصر الخليفة.

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