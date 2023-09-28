 أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد السفير الإماراتي الجديد لدى الدوحة

العالم-الامارات

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية- "وام"، بأن الشيخ زايد بن خليفة هو أول سفير بعد المصالحة الخليجية في 2021، مشيرة أن السفير نقل إلى أمير قطر تحيات رئيس الإمارات محمد بن زايد، ونائبه الشيخ محمد بن راشد، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بمزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب أمير قطر، للسفير الجديد عن تمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التطور والنماء، وفق ذات المصدر، متمنيا التوفيق في مهام عمله بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وقرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في يوليو/ تموز الماضي، تعيين سفير فوق العادة لدى الإمارات لأول مرة منذ 2017.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، أصدر القرار الأميري رقم 57 لسنة 2023 بتعيين الدكتور سلطان سالمين سعيد المنصوري، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقضى القرار بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت دولة قطر ودولة الإمارات، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما واستئناف عمل سفارتيهما.