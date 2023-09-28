شاهد.. كيف سيكون شكل الحكومة اليمنية الجديدة؟

العالم - خاص بالعالم

وقال عامر في حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية، إن حكومة المجلس السياسي الأعلى في اليمن يعتزم إيجاد تغيرات جذرية في مؤسسات الدولة، وكانت البداية من إقالة حكومة الأنقاذ برئاسة 'عبد العزيز بن حبتور'.

وأضاف، أن الحكومة الجديدة ستكون مقلصة بعدد الوزراء والوزارات كا ستدمج بعض الوزارات والمؤسسات وكذلك التغيير في بعض الإجراءات الرسمية الروتينية وكما ستطال التغيرات السلك القضائي وآليات الالتحاق به بحيث يتم تعيين عدد كبير من العلماء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في منصب القضاة.



وأشار عامر إلى أن كل هذه التطورات والتغيرات في الدولة ليست وليدة الساعة أنما هي وليدة موروث كبير من الترهل والاختلالات والتضاربات بين مؤسسات الحكومة تراكم عبر الأجيال من الحكومات.



كما أوضح رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أنه إلى الآن لا توجد أي معلومات عن الصورة الواضحة للحكومة الجديدة إلا أنها ستكون حكومة كفاءات بمشاركة مختلف القوى باليمن.

هذا وأعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن إقالة حكومة الإنقاذ برئاسة 'عبد العزيز بن حبتور'، وتكليفها بتصريف الأعمال.



وأوضح مجلس الدفاع أن قرار إقالة حكومة حبتور جاء خلال اجتماع طارئ برئاسة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط. وكان قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي قد شدد في خطابه بمناسبة المولود النبوي الشريف أن المرحلة الأولى من التغيير الجذري تتطلب إعادة تشكيل حكومة كفاءات، وتصحيح وضع القضاء، ومعالجة الاختلالات، ورفده بالكوادر المؤهلة.