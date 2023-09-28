أحزان حريق الحمدانية تتواصل بالعراق وسط دعوات لمحاسبة المقصرين

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ووصل رئيس الوزراء على راس وفد وزاري للحمدانية للوقوف على تداعيات الحادث، و تشكيل لجان برلمانية وانزال اقصى العقوبات القانونية بحق المقصرين.



وقال محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي:"يجب الا يتم التاخر في قضيه العلاج المصابين".



فيما قال وعد محمود القدو عضو مجلس النواب وعضو لجنة الأمن والدفاع:"السيد رئيس مجلس الوزراء مهتم بهذا الموضوع وله جانب انساني كبير ووجوده هنا بين اهلي وناسي في سهل نينوى بين الاخوه المسيحيين هو خير رسالة بأن مصابهم اليوم هو مصاب كل العراقيين وليس المسيحيين فحسب".

وقال عطوان العطواني رئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي:"نقف عند هذا الحد.. على جميع الجهات التنفيذية متابعة هذه المنشآت وغيرها التي أنشأت سواء بموافقات رسمية او غير رسمية أو لم تستكمل متطلبات السلامة والأمان، سوف نتابع هذه المشاريع ونتابع ونحقق ونحمل من كان سببا في اراقة دماء العراقيين الابرياء".



ورسمت صور الوجع بتوديع الاحبة مشهدا تراجيديا على وجوه ذوي الضحايا الذين عاشوا هول الحادثة وألم الفقد ،فقد واحد من الاهل يشكل فاجعة كبيرة، فكيف بمن فقد خمسة منهم بساعة واحدة وكان شاهدا على موتهم حرقا ، هذا هو حال هذه السيدة وهي تروي مشاهد الحادثة:



وقالت هناء من ذوي الضحايا:"لبيوت تيتمت من الاب والام مفقودين وابنتهم مليئه بالحروق في ظهرها ويديها وكانوا من الساحبات يخرجون بالانفار واخي واحدا منهم".



وشارك آلاف الموصليين من مختلف المكونات مراسم تشييع جماعي لعدد كبير من ضحايا الحريق وأقيم قداس في مقبرة القيامة اذ دفن اكثر من سبعين ضحية هناك.

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