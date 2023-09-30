الحلقي: جائزة المصطفى(ص) تكريم لجميع العلماء المسلمين

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة مع د. وائل الحلقي رئيس الوزراء السوري السابق وحول قراءته لجائزة المصطفى واهميتها، اكد بأن مدينة اصفهان التاريخية كانت ولا تزال عاصمة للثقافة الاسلامية وان مدينة اصفهان تشهد فعالية مهمة جدا ليست فقط على مستوى العالم الاسلامي، بل على مستوى العالم أجمع.

ولفت الحلقي إلى أن هذا الحشد والتجمع وهذه الفعالية، وهذه النشاطات والمؤتمرات التي تقام على هامش جائزة المصطفى، منوها ان التسويق لكل ما يرتقي بالعلوم والابحاث على المستوى الاسلامي وان جائزة المصطفى هي تكريم لعلماء المسلمين، ونافذة أولية من اجل الوصول الى العالمية وهي جزء من العالمية.

وقال الحلقي: في الايام القادمة يجب ان ترتقي هذه الجائزة الى مستوى جائزه نوبل، وعندما نتحدث عن علماء المسلمين نجد طيفا واسعا في كل العلوم، وليس فقط في مجال محدد ان كان على مستوى التكنولوجيا والمعلومات وعلى مستوى النانو والبيولوجيا الجزئية والذكاء الصناعي وعلى مستوى الطب والعلوم، فهنالك طيف واسع لابد من الاستثمار هذه الطاقات وهذه النخب التي تقدم عصارة الفكر وعصارة ثورة المعرفة والاتصالات وازدحام هذه المعارف يجب ان يقابله مخرج، هو تطبيق لكل هذه المخرجات.

وانطلقت أعمال الدورة الخامسة لجائزة المصطفى للعلوم والتكنولوجيا في مدينة إصفهان وسط ايران، ويشارك فيها مئة وثلاثون عالما من ثلاثين دولة وسفراء الدول المختلفة.

وفي كلمة الافتتاح اكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن العالم الحاضر مدين للحضارة الإسلامية، واوضح أن الغرب قلق من حضارة منافسة تنبثق من الجمهورية الاسلامية في إيران، لأن الاسلام مسبوق بخلفية علمية قوية وقادر على إنجاب علماء كبار في صنوف العلم الحديث.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...