الشباب الفلسطيني يعيد إحياء حالة المقاومة من خلال الانشطة الثقافية

العالم - خاص بالعالم

جيل جديد يصر وربما بعزيمة اكبر على بناء هذا المخيم لينهض و يمد جسر العودة الى فلسطين.

وقال كفاح عباس من سكان مخيم اليرموك:"اننا جيل الشباب الفلسطيني الذي زرع في نفسه، بان فلسطين يجب ان تعود ولو بعد حين".

وقالت بيسان الشهابي من سكان مخيم اليرموك:" ان المخيم هو بلدي ووطني ومنزل اجدادنا ونتذكر الرسوم على جدرانه وصور شهدائنا وعندما يخرج الشهيد يحتشد الآلاف ومن هنا نشأنا وسنعود الى فلسطين".



من داخل هذا المعهد الذي أُنشأ لتجميع الشباب الفلسطيني العائد للمخيم لاعادة احياء حالة المقاومة من خلال الانشطة الثقافية، فلسطين حاضرة في كل فعل وقول.

وقال عبد القادر الحيفاوي الامين العام المساعد لحركة فلسطين حرة:" نسعى جاهدين لمسألة حق العودة وحق تقرير المصير في ارض فلسطين، ونضرب مثلا بأن نحاول ان نركز على مساله ما يجري فلسطين في الارض المحتلة فالجيل الثالث هو الذي يقاوم، وهو الذي يحمل البندقية".

وقالت براءة بشر مديرة مركز الاقصى التعليمي الترفيهي:" ايمانا ويقينا مننا بالجيل الفلسطيني الذي لن ولم يموت تم افتتاح مركز الاقصى التعليمي الترفيهي من اجل دعم الجيل الجديد ولنكون المنارة لهم وتكون البوصلة فلسطين".

المخيم يختصر الحكاية الفلسطينية منذ بدايتها، وكلما مُحيَت يعيد ساكنوه كتابتها كأنها إرث يتناقله الأجيال حتى العودة و هو حلم لايمحى من ذاكرتهم أبدا.

هؤلاء الشباب هم أجيال المجاهدين الذين يتهيئون للالتحاق بأخوتهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، يومنون بالنصر و النضال لقضيتهم وبرفع العلم الفلسطيني فوق المسجد الأقصى.. عله يكون قريبا

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