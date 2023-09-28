الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيسي: تقليص الفارق الطبقي من أهم أهداف الثورة الاسلامية

رئيسي: تقليص الفارق الطبقي من أهم أهداف الثورة الاسلامية
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي، أن تقليص الفارق الطبقي يعتبر من الاهداف الهامة للثورة الاسلامية الايرانية.

العالم- ايران

وشدد رئيسي في اجتماع مع مسؤولي لجنة الامام الخميني (رض) للاغاثة اليوم الخميس، على ضرورة صياغة " وثيقة مكافحة الفقر" واجراء المسح والرصد المتواصل لها بالتعاون مع اللجنة المذكورة.

وبيّن أن ازالة الفقر المدقع من الاهداف الاساسية لهذه الوثيقة، وأنه على ضوء النمو الاقتصادي المحقق بالنصف الاول من السنة المالية الجارية (انتهى 20 سبتمبر/أيلول 2023) من المؤمل تحسن الوضع الاقتصادي وحزمة الاجراءات والخدمات الحكومية بالتعاون مع مؤسسات الدعم منها لجنة الامام (رض)، لتنفيذ اجراءات هامة ومؤثرة بمجال تحقيق هذا الهدف.

وأوصى رئيسي مسؤولي اللجنة بتقديم "الخدمات الطارئة للفقراء" و"ايجاد شبكة تضم مقدمي اعمال الخير ومحورية المساجد" و"التوزيع العادل للامكانيات" و"الاشعار بقرارات وقوانين مكافحة الفقر" و"الزيادة النوعية والكمية في اهداء جهاز الزواج للاسرة المعوزة".

وثمن رئيس الجمهورية مبادرات لجنة الامام الخميني (رض) للاغاثة باتجاه زيادة النشاط الاجتماعي بين المحرومين والفقراء والمعوزين، معتبرا حياد الناس عن أعمال الشغب التي اندلعت الخريف الماضي بالرغم من وجود بعض التذمر بخصوص القضايا الاقتصادية والمعيشية، ينبع من صدقية الخدمات المقدمة من قبل الدولة.

روابط ذات صلة

رئيسي: شعبنا لن يرضخ لمنطق القوة وعلى اميركا تغيير نهجها تجاهه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق: حققنا 900 مليار دولار من جولات تراخيص النفط خلال 12 عامًا

الدفاع الجوي الايراني: نمتلك اليوم أحدث الرادارات في العالم

ایران تشکر قطر على دورها في تحرير الاموال الايرانية المفرج عنها

استطلاع للرأي في السعودية بشأن التطبيع مع الاحتلال..والنتيجة؟

شاهد/الإعلام الإسرائيلي يوثق رفض الشعب السعودي للتطبيع

شاهد/كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام؟