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روسيا تحدد شرطا للاعتراف بحكومة "طالبان"في أفغانستان

روسيا تحدد شرطا للاعتراف بحكومة
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكدت الخارجية الروسية أنه على "طالبان" أن تثبت استعدادها لتشكيل حكومة تعددية في البلاد، ما قد يمهد الطريق لاعتراف موسكو بحكومة "طالبان".

العالم-روسيا

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان مدير الدائرة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية ضمير كابولوف بحديث لقناة RTVI: روسيا قد تعترف بحكومة "طالبان" المؤقتة، إلا أن على ممثليها أن يستحقوا ذلك من خلال الوفاء بالتزاماتهم.

وتابع: "يجب على "طالبان" أن تحظى بالاعتراف. أي أن تثبت عمليا أنها مستعدة للاستجابة لدعوة تشكيل حكومة عرقية سياسية شاملة، وإذا اتخذت هذه الخطوة فإنها ستفتح الطريق أمام اعتراف محتمل بنظام "طالبان".

وقال: "لهذا السبب فإن السفارة الأفغانية في موسكو يرأسها الآن القائم بالأعمال الأفغاني، ولا يمكننا استقبال السفير لأننا لا نعترف بحكومة "طالبان".

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