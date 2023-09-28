شاهد/الإعلام الإسرائيلي يوثق رفض الشعب السعودي للتطبيع

العالم- منوعات

ويظهر المجتمع دائما قوة ووضوحا في تعبيره عن رأيه، وهو أمر يستحق الثناء والاحترام.

الشهادة تبرز بشكل خاص موقف الشعب السعودي الموحد. هذا الموقف ليس سوى رفض صريح وثابت للتطبيع والتقارب مع الكيان المحتل. مما يبرز التزام الشعب بالقضية والصمود في وجه التحديات.

وتعتبر الحملة #الشعب_السعودي_لن_يطبع حملة شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن رفض الشعب السعودي لأي تطبيع مع "إسرائيل".

وانطلقت حملة #الشعب_السعودي_لن_يطبع كرد فعل قوي على هذه الأحداث. تُظهر الحملة التضامن الشعبي والرغبة في مواجهة التطبيع، مؤكدة على أن الشعب السعودي سيرفض دائما التطبيع.

وتأتي هذه الحملة في أعقاب زيارة وفد إسرائيلي رسمي إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر عالمي.

وقد أثارت هذه الزيارة موجة من الاستنكار والرفض بين المواطنين السعوديين، حيث أكدوا على أنهم لن يقبلوا بالتطبيع مع "إسرائيل".

وتبرز الحملة التزام الشعب السعودي بالقضية الفلسطينية ورفضه لأية خطوات نحو التطبيع مع "إسرائيل".

ويظهر هذا التصميم القوة والوحدة بين المواطنين السعوديين في مواجهة التحديات والضغوط.