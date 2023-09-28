قديروف لبوتين: دبابات "أبرامز" لا تشكل مصدر قلق لنا

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وناقش الطرفان أولا العملية العسكرية الخاصة، حيث أكد قديروف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "أمره سيُنفّذ بنسبة 100%".

وقال قديروف خلال الاجتماع مع الرئيس: "فلاديمير فلاديميروفيتش، إذا لم يتم تنفيذ أمرك، فهذا يعني أننا لا نستطيع العيش في هذه الدولة، وسوف ننفذ أمرك بنسبة 100%".

وأضاف أنه تم شراء أكثر من ألف و100 وحدة من المعدات، بما في ذلك أكثر من 100 مركبة مدرعة، للمقاتلين الشيشان الموجودين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

وأشار قديروف إلى أنه "منذ بداية العملية العسكرية، تم إنشاء خمسة أفواج وثلاث كتائب في جمهورية الشيشان".

وأضاف: "هذه هي قضيتنا المشتركة، وعلينا أن ننتصر معًا، كل شعبنا يدعمكم".

وفي حديثه عن الوضع الحالي في الشيشان، أشار إلى أنه "لا توجد مشكلات خاصة".

وقال: "لقد قمتم بحل هذه المشكلات منذ وقت طويل، والآن هناك قضايا اقتصادية تحتاج إلى مساعدتكم، كما هو الحال دائما".

وأشار الرئيس الروسي بدوره، إلى أن المقاتلين الشيشان يقاتلون بثقة وشجاعة وبطولة.

وأضاف أن هناك عدداً من المهام الجادة، داعياً رئيس الشيشان إلى مناقشة قائمة القضايا التي أعدها.

ثم سلم قديروف للرئيس وثائق تحتوي على بيانات عن أنشطة الجمهورية في منطقة العملية الخاصة فيما يتعلق بالقضايا القتالية والإنسانية.