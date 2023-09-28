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بالفیدیو...قتيلان في حادث إطلاق نار داخل مستشفى في مدينة روتردام بهولندا

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

ذكرت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، أن شخصين توفيا في حادث إطلاق نار، فيما أصيبت فتاة بجروح بالغة داخل شقة ومستشفى بمدينة روتردام الهولندية.

العالم-اوروبا

واعتقلت الشرطة الهولندية رجلا في روتردام، بعد إطلاق النار المميت في المستشفى الجامعي.

وقالت السلطات إن وحدات خاصة دخلت مستشفى المدينة الهولندية، بحثا عن المشتبه به (32 عاما) الذي يحمل مسدسا، فيما نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة أن دافع الهجوم لا يزال مجهولا.

كما أوضحت الشرطة، أن المشتبه به كان يرتدي زيا "قتاليا" وأنه طويل القامة وأسود الشعر ويحمل حقيبة ظهر.

وأطلق مسلح النار داخل شقة في المدينة الهولندية ثم اقتحم مركزا طبيا مجاورا، واندلع حريقان في المكانين المذكورين ولكن تم اخمادهما.

وقالت شرطة المدينة في بيان على منصة "إكس" إن "حادثي إطلاق النار في روتردام أسفرا عن سقوط قتلى.. نبلغ أولا العائلة والأقرباء ونزودهم بمزيد من المعلومات لاحقا".

وأظهرت مشاهد أشخاصا يخرجون من المستشفى بينهم أطباء، فيما كان يدخله عناصر من الشرطة يرتدون سترات واقية من الرصاص.

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