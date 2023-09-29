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هدوء حذر يلف جانبي الحدود الجنوبية بين لبنان والكيان المحتل

هدوء حذر يلف جانبي الحدود الجنوبية بين لبنان والكيان المحتل
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بيروت نقلا عن مصادر امنية من جنوب لبنان قولها، انه "لا يزال الهدوء الحذر مخيما للأسبوع الثاني على التوالي على جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، مع استمرار حالة الاستنفار المتبادلة بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - لبنان

واوضح الزميل حسين عزّالدين نقلا عن معلومات امنية قولها ان الاحتلال الاسرائيلي لا زال يجدد تهديداته بشكل يومي بالانتقام من لبنان وخاصة عند الخط الحدودي القريب من المستعمرات الاسرائلية في القطاع الشرقي، انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى مثلث الوزاني سهل مرجعيون مرورا ببوابة فاطمة خراج بلدة كفركلا، بحيث يسجل تحركات غير اعتيادية للاسرائلين في مواقعهم الامامية المحاذية للشريط الحدودي على طول هذا الخط من خلال تمركزها خلف السواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية المحيطة بهذه المواقع خلال اعمال المراقبة وذلك في ظل تحليق متقطع للطيران التجسسي في سماء المنطقة".

واشارت المعلومات الامنية الى ان هذه التحركات "تتزامن مع دوريات شبه متواصلة للاليات العسكرية الاسرائلية انطلاقا من تلال العباد وتلال العديسة حتى الطرف الغربي لمستعمرة المطلة"، لافتة الى ان "الاستنفار الإسرائيلي هذا يقابله حركة ناشطة ونقاط مراقبة ثابتة ومتحركة للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

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