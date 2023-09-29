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قناة سعودية تكشف عن فضائح فساد في حكومة معين عبدالملك

قناة سعودية تكشف عن فضائح فساد في حكومة معين عبدالملك
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

سلطت قناة الحدث السعودية الضوء على فضيحة الفساد التي تورطت فيها حكومة معين عبدالملك حول بيع نصف منحة القمح البولندية لأحد التجار مقابل نقل الشحنة من إلى اليمن .

العالم - اليمن

وقالت قناة الحدث نقلا عن مصادر ان فضيحة الفساد تبلغ 20 مليون دولار .

كما استضافت القناة احد الناشطين الذي كشف جملة من فضائح الفساد لحكومة معين .

وأكدت "البوابة الاخبارية اليمنية" ان هجوم القناة على حكومة معين عبدالملك يعد تطورا لافتا في موقف المملكة ، و كشف عن إمتعاض سعودي من هذه الحكومة المدعومة منها . ونقلت البوابة عن مصادر إعلامية وسياسية قولها ان تركيز القناة السعودية على فضيحة فساد حكومة معين عبدالملك ، تؤكد ان الرياض غاضبة من حكومة معين بشأن صفقاتها مع ابوظبي ، وان المملكة تمهد للتخلي عن هذه الحكومة في سياق التفاهمات التي تقوم بها مع صنعاء للحل السياسي في اليمن .

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