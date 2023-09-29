قناة سعودية تكشف عن فضائح فساد في حكومة معين عبدالملك

العالم - اليمن

وقالت قناة الحدث نقلا عن مصادر ان فضيحة الفساد تبلغ 20 مليون دولار .

كما استضافت القناة احد الناشطين الذي كشف جملة من فضائح الفساد لحكومة معين .

وأكدت "البوابة الاخبارية اليمنية" ان هجوم القناة على حكومة معين عبدالملك يعد تطورا لافتا في موقف المملكة ، و كشف عن إمتعاض سعودي من هذه الحكومة المدعومة منها . ونقلت البوابة عن مصادر إعلامية وسياسية قولها ان تركيز القناة السعودية على فضيحة فساد حكومة معين عبدالملك ، تؤكد ان الرياض غاضبة من حكومة معين بشأن صفقاتها مع ابوظبي ، وان المملكة تمهد للتخلي عن هذه الحكومة في سياق التفاهمات التي تقوم بها مع صنعاء للحل السياسي في اليمن .