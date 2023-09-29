الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣
١١:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الجمهورية يرعى تدشين محطة كهرباء 'فولاد مباركة' في اصفهان

رئيس الجمهورية يرعى تدشين محطة كهرباء 'فولاد مباركة' في اصفهان
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

رعى رئيس الجمهورية اية الله "ابراهیم رئیسي"، الیوم الجمعة خلال زیارته التفقدية لمحافظة اصفهان (وسط البلاد)، مراسم تدشين المرحلة الأولى لمشروع بناء محطة توليد الكهرباء في شركة "فولاد مباركة" للصلب.

العالم- ايران

وتبلغ سعة المرحلة الأولى من هذه المحطة، 307 ميغاواط بینما تبلغ القدرى الاجمالية لهذه المحطة 914 ميغاواط.

ومحطة كهرباء فولاد مباركة، هي المحطة الثالثة من محطات الطاقة ذاتية الإمداد، التي تم تشغيلها حتى الآن لغرض الاستخدام في قطاع الصناعات المحلية.

تجدر الاشارة بان رئيس الجمهورية اية الله رئيسي، وصل صباح اليوم الجمعة، الى محافظة اصفهان، لرعاية تدشين عدد من المشاريع الانمائية، بما في ذلك نقل المياه من الخليج الفارسي وبحر عمان بهدف سد احتياجات المحافظة الى المياه، وايضا الحضور في حفل افتتاح الدورة الخامسة لـ "جائزة المصطفى (ص) العالمية".

روابط ذات صلة

الرئيس الايراني: انجاز 50 بالمائة من مشروع نقل المياه الى اصفهان

شاهد/تدشين مشروع نقل مياة الخليج الفارسي الى اصفهان برعاية رئيس الجمهورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سيعقد في عدة ساحات... 'العمل الجماهيري' يكشف تفاصيل مهرجان الانطلاقة الجهادية الـ36

شاهد بالفيديو.. نزوح جماعي من ناغورني قره باغ يفقدها الهوية الأرمنية

الخارجية الايرانية تدين العمل الارهابي في باكستان

رئيس الجمهورية يرعى تدشين محطة كهرباء 'فولاد مباركة' في اصفهان

ما خطة المصرف المركزي السوري لكبح انخفاض الليرة؟

شاهد.. بوتين يعيد مساعد قائد مجموعة فاغنر للعمل