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مرة اخرى .. السويد تسمح لموميكا بحرق المصحف الشريف

مرة اخرى .. السويد تسمح لموميكا بحرق المصحف الشريف
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

حصل المهاجر العراقي سلوان موميكا (المسيء للإسلام)، الذي نظم عددا من التجاوزات على القرآن الكريم وحرق المصحف الشريف ، على اذن لاقامة انتهاك جديد في مدينة مالمو السويدية.

العالم - أوروبا

وذكرت اذاعة Sveriges Radio السويدية :" ان سلوان موميكا، الذي كان وراء عدد من فعاليات حرق القرآن الكريم في السويد في الأسابيع القليلة الماضية، حصل الآن على إذن لتنظيم ما سمي بـ "فعالية" مرة أخرى في مدينة مالمو ".

وبحسب الاذاعة، فإن الحدث سيقام صباح يوم غد السبت، فيما اشارت صحيفة Aftonbladet إلى أن الشرطة أصدرت الإذن بإقامة الفعالية.

وقد سبق لموميكا ان قام بعدد من التجاوزات والاعتداءات على القرآن الكريم وحرق المصحف الشريف ، بما في ذلك في اليوم الأول من الاحتفال بعيد الفطر ، في المسجد الرئيس بستوكهولم، باذن من الشرطة في 28 حزيران الماضي.

وطالب العراق السلطات السويدية بتسليم المهاجر الذي نظم هذه الدعوى ، لمحاكمته، وتجمع عشرات العراقيين للاحتجاج أمام السفارة السويدية في بغداد.

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مرة اخرى .. السويد تسمح لموميكا بحرق المصحف الشريف

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