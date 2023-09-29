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'حزب الله' لبنان يدين التفجيرات الارهابية في باكستان

'حزب الله' لبنان يدين التفجيرات الارهابية في باكستان
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أدان حزب الله التفجيرات الارهابية التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية ضد جموع المصلين في باكستان، والتي اسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى وعشرات المفقودين تحت الأنقاض.

العالم - باکستان

وقال في بيان إننا نجدد دعوتنا الى العلماء والمفكرين للتصدي لهذا الفكر الضال وتبيان خطورته، كما ندعو دول المنطقة والهيئات الاهلية والدينية وجميع القوى السياسية والشعبية الى التعاون المشترك في مواجهة الجماعات التكفيرية والارهابية، ونؤكد على ضرورة بذل الحكومة الباكستانية أقصى جهودها لملاحقة القتلة ومنع تكرار هذه الجرائم.

وأضاف: اننا اذ نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء نتقدم من ذويهم بأحر التعازي والمواساة، راجين الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى والتوفيق لانقاذ العالقين تحت الركام واخراجهم بسلام.

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