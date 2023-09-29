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'تجمع العلماء' يستنكر استقبال السعودية وزير السياحة الصهيوني

'تجمع العلماء' يستنكر استقبال السعودية وزير السياحة الصهيوني
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

استنكر “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان “استقبال الرياض لوزير السياحة الصهيوني حاييم كاتس وتجوله الحر في شوارعها”.

العالم- لبنان

ولفت التجمع الى ان “هذا الأمر يأتي في إطار مسار التطبيع الذي تسير فيه السعودية بعد اشتراك العدو الصهيوني في مؤتمر اليونسيكو الذي عُقد في الرياض”، وأشار الى أن “هذا التوجه لا يعبر عن رأي الشعب السعودي ومصيره الفشل”.

ونوه التجمع “بعمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، سجلت خلالها 15 عملا مقاوما استهدفت جنود الاحتلال الصهيوني والمستوطنين”، واضاف “هذا التصاعد في العمليات في الضفة الغربية رغم كل إجراءات العدو الصهيوني تؤكد ان المجتمع الصهيوني بات فاقدا للمناعة وان زواله بات قريبا جدا بإذن الله سبحانه وتعالى”.

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