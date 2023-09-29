لرفضها الزواج منه.. أحد موظفي جامعة القاهرة يقتل 'نورهان'!

العالم - مصر

وسط حالة من الحزن شيع المئات من المواطنين المصريين جثمان «نورهان» موظفة جامعة القاهرة، التى قتلت على يد زميلها داخل مبنى كلية الآثار بجامعة القاهرة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ملابسات إطلاق أعيرة نارية تجاه موظفة بإحدى الكليات، حيث تبين قيام موظف بكلية الآثار باستخدام سلاح نارى ضدها مما أسفر عن وفاتها، وبإجراء التحريات تم تحديد مكان وجود المتهم الذى هرب إلى محافظة مطروح، ولكن عند قيام القوات باستهدافه، انتحر بإطلاق عيار نارى على نفسه من السلاح نفسه الذى استخدمه فى قتل المجنى عليها.