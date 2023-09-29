شاهد.. سيناريو العنف يعود إلى باكستان ويخطف أرواح الأبرياء

العالم - خاص بالعالم

التفجير الاول استهدف احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف قرب مسجد في بلدة مستونغ بإقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، وأسفر عن مقتل واصابة العشرات.

وقال مسؤول في الشرطة إن المهاجم فجّر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي، وهو يوم عطلة عامة.



اما التفجير الثاني الذي وقع بفارق ساعات عن التفجير الاول وقع بمسجد في هنغو جنوب بيشاور بمنطقة خيبر فقد ادى ايضا الى وقوع قتلى وجرحى وان كانت اعداد الضحايا اقل من التفجير الاول.

وذكرت مصادر باكستانية ان التفجيرين وقعا في منطقة يقطنها ابناء الاقليات الدينية ماقد يضفي طابعا طائفيا لها وسط تحذيرات بتصاعد هذه الهجات مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في كانون الثاني/يناير العام القادم.

ووصف وزير الداخلية في الحكومة الباكستانية المؤقتة سرفراز أحمد بوغتي الهجومين بالإرهابيي، وقال إن بلاده ستبذل كل إمكانياتها في القضاء على من وصفهم بالإرهابيين والجهات التي تقوم بتمويلهم وتجهيزهم.

وكما ندد الرئيس عارف علوي ورئيس الوزراء الانتقالي أنوار الحق كاكر بتفجير بلوشستان، ووصفاه بالعمل الإرهابي، ودعا علوي إلى تقديم المساعدة الطبية للجرحى، وإلى سرعة الكشف عن المتورطين.

هذا وكان إقليم بلوشستان في الماضي مسرحا لهجمات شنها مسلحون وانفصاليون.