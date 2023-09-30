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العميد صباحي فرد: إيران القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة

العميد صباحي فرد: إيران القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة
السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

قال قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد إن هذه القوات تمتلك أحدث وأفضل المعدات المحلية، مشيرا إلى أن إيران القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة.

العالم - ايران

يتبع..

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العميد صباحي فرد: إيران القوة المطلقة للدفاع الجوي في المنطقة

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