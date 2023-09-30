کیف تنظر واشنطن إلى بغداد؟ تقرير أمريكي یجيب

العالم - العراق

واعتبر التقرير أنه وبعد عامين من الاستقرار النسبي في العراق وتشكيل حكومة جديدة في الولايات المتحدة، ربما أصبح البلدان أخيراً على الطريق نحو علاقات مستدامة، مضيفة أن ممثلين من كلا البلدين التقوا في واشنطن في أوائل أغسطس/ آب؛ لبدء مفاوضات ثنائية حول شراكة دفاعية طويلة الأمد بين البلدين.



ورأت "فورين أفيرز" أن هذا الحوار بين أمريكا والعراق، وأي اتفاقيات محتملة ستتبعه، يثير مجدداً تساؤلا متكررًا حول نوع العلاقة التي ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى للوصول إليها مع العراق.



وأشارت الصحيفة إلى أن صناع القرار الأمريكيين حاولوا في السابق الإجابة على هذا التساؤل استنادا إلى منظورهم للعراق، وما يلعبه من دور في "العقلية الأمريكية "، ففي عهد الرئيس صدّام حسين، كان العراق بالنسبة ل‍واشنطن "دولة منبوذة" خاضعة للعقوبات وعدواً عازماً على استخدام أسلحة الدمار الشامل.



وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والإطاحة بالنظام، أصبح العراق بالنسبة للأمريكيين "تجربة لبناء دولة"، وشريكاً فاتراً في الحرب ضد الإرهاب، أما الآن فقد كلفت إدارة الرئيس بايدن نفسها بمهمة تتجاوز هذا "الإرث المتغير" وصولا لتطبيع دائم ونهائي مع العراق.



وأشار التقرير إلى أن دور القوات الأمريكية المتمركزة حاليا في العراق، والتي يبلغ عددها نحو ألفي جندي أمريكي، يتركز على التدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية. كما يشن الجيش الأمريكي حملات ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا بالتعاون مع شركاء محليين، بما في ذلك 313 عملية من هذا القبيل عام 2022.



ورجح التقرير أن يستمر الاتفاق والدعم الفني والمشورة بينأمريكا والعراق، لكنه شدد على أن "الاستقلال النهائي" المنشود للجيش العراقي، وخاصة قوات النخبة في الميدان، يتطلب تنسيقاً أفضل بين قوات الأمن العراقية المنتشرة، والتي غالباً ما تتنافس بدلاً من التعاون.



وأشار التقرير إلى أن أحد العوامل التي تعقّد التقدم في العلاقات الأمريكية العراقية هو انتشار الجماعات المسلحة التي تعمل خارج هيكل القيادة الرسمي للجيش العراقي.



وقالت المجلة إن مساعدة العراق على تعزيز قدرات دولته هي أفضل طريقة للتحرك نحو علاقة أمريكية عراقية أكثر طبيعية وودية ولخدمة مصالح الشعب العراقي، ولكن دون المساس بأمن الولايات المتحدة.