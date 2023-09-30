أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 30 سبتمبر 2023

قدس ..

بحضور رئيس الجمهورية, بدء العمل بالمرحلة الثانية من مشروع إيصال مياه بحر عمان لإصفهان

رويش ملت ..

قاليباف رئيس مجلس الشورى .. الحظر المصرفي سينهار بإنضمام ايران لشبكة بريكس المصرفية

جوان ..

الإرهابيون يحولون إحتفالا بذكرى المولد النبوي بباكستان الى حمام دم.

ابرار ..

ايران تشجب بشدة الجريمة الإرهابية في إحتفال بذكرى المولد النبوي بولاية بلوشستان الباكستانية

سياست روز ..

أمريكا تعترف بنجاح ايران في إطلاق ايران القمر الصناعي نور ثلاثة للفضاء بصاروخ ايراني ..

كيهان ..

نيامي عاصمة النيجر تشهد إحتفالات شعبية بطرد السفير الفرنسي من أراضي هذا البلد الأفريقي

اطلاعات ..

الحكومة الإنتقالية المؤقتة في جمهورية بوركينو فاسو تعلن عن احباط محاولة إنقلاب عسكري

رسالت ..

رئيس وزراء أرمينيا متهما باكو بالتطهير العرقي .. لن يبق هناك أرمني واحد في كاراباخ

اعتماد..

الكرملين يتحدث عن زيادة الميزانية العسكرية الروسية بنسبة سبعين بالمئة لتغطية متطلبات الحرب بأوكرانيا

ارمان امروز..

وزير الحرب الصهيوني ينوه لإجراء تقييم لمخاطر مسار التطبيع المرتقب مع السعودية

خراسان ...

جمعة دامية بباكستان بمصرع العشرات بتفجير إرهابي بإحتفال بذكرى ولادة الرسول الأكرم (ص)

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت عن الانتخابات الامريكية في مقالها( ديكتاتورية تحت غطاء ديمقراطية )..امريكا تشهد الاجواء المعهودة نفسها التي تسبق الانتخابات الرئاسية في لعبة باتت تثير سام وقلق الامريكيين بشكل كبير وهذا ما كشفت عنه نتائج احدث استطلاعات للرأي بالولايات المتحدة.

المواطن الأمريكي سأم تداول السلطة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون أية خيارات أخرى امامه رغم مخاوفه وشكوكه بمرشحيهما.

استطلاعات الرأي كشفت عن رفض واسع لترامب وبايدن على السواء الا ان مواقف الحزب الجمهوري ومنافسه الديمقراطي تشير الى ان ترامب وبايدن سيكونان المرشحان الرئاسيان .ان امريكا قد تنؤلق في حرب اهلية في ظل هذه الاجواء مع تزايد الشروخ الاجتماعية وتنامي التيارات العنصرية في بلد يتحدث عن الديمقراطية وتتم ادارته بديكتاتورية مغلفة.

اعتماد ..

كتبت صحيفة اعتماد في مقالها ( الفشل الفرنسي في أفريقيا )..

فرنسا تفقد نفوذها بشكل متسارع في افريقيا , وهو نفوذ يرتبط بجذور حقبة الاستعمار الفرنس في هذه القارة حيث اطاحت انقلابات عسكرية في بلدان افريقية كانت جزءا من المستعمرات الفرنسية في السابق , بحكومات مرتبطة بباريس , وهذا ما حدث بمالي وبوركينو فاسو والنيجر والغابون. ولكن..

هناك شكوك بشأن إحتمال وقوف فرنسا وراء هجمات إرهابية مؤخرا في مالي والنيجر ووراء محاولة إنقلاب مضاد فاشلة ببوركينو فاسو.

كما ان باريس تنسق مع بلدان مجموعة ايكواس للضغط على النيجر والتلويح بتدخل عسكري , وفي كل الاحوال يبدو واضحا ان فرنسا فقدت نفوذها بالقارة .

قدس ..

في مقالها الذي يحمل عنوانه تساؤل يقول ( هل هزمت روسيا بالقوقاز حقا؟) كتبت صحيفة قدس .. هناك من يرى ان هزيمة ارمينيا مقابل جمهورية اذربيجان في كاراباخ , بمثابة هزيمة لروسيا ايضا في ظل العلاقات التقليدية الوثيقة بين موسكو ويريفان. الا ان هذه النظرة غير صائبة في الواقع ..

ان لروسيا علاقات متوازنة مع جمهورية أذربيجان وأرمينيا , وكان واضحا انها لن تدخل حربا مع باكو بسبب أزمة كارباخ.

خاصة بعد ان زادت المسافات بينها وبين ارمينيا التي تتقارب مع الغرب , ولكن موقف روسيا سيتغير بالتاكيد وبشكل حازم اذا ما تمادت جمهورية اذربيجان وبدعم تركيا في طموحاتها بضم اراض بجنوب ارمينيا لايجاد معبر جغرافي يربطها بتركيا, وعندها ايضا لن تسمح ايران باي مخطط كهذا.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن صفقة اسلحة بين الكيان والمانيا في مقالها ( صفقة مع ألمانيا لصالح أوكرانيا )..الكيان الصهيوني والمانيا ابرما صفة اسلحة بقيمة ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار, تتضمن شراء برلين لمنظومة ارو الصاروخية المضادة للصواريخ من تل ابيب , لتعزيز الامن الاوروبي حسب برلين.

ان هناك شكوك جدية في ان هذه المنظمومة قد تجد طريقها لأوكرانيا بعد مدة , وهذا يعني ان ألمانيا ابرمت الصفقة لصالح كييف.

ان هذا الاحتمال مطروح في الواقع فالمانيا اعترفت مؤخرا وتحت وطأة انتقادات واشنطن وكييف بأن مخزونات جيشها من السلاح توشك على النفاد وهذا هو سبب بطئ وقلة دعمها العسكري لاوكرانيا, ومن هنا قد تكون هذه الصفقة لصالح كييف بالدرجة الاولى.

ارمان امروز ...

في مقالها ( لعبة أردوغان المخادعة في القوقاز) كتبت صحيفة ارمان امروز.. سارع الرئيس التركي لزيارة جمهورية اذربيجان بمجرد اعلان الاخيرة عن تحقيق انتصار عسكري نهائي في منطقة كاراباخ المتنازع عليها مع ارمينيا. واردوغان تحدث عندها عن ضرورات التعاون الاقتصادي والتنمية الاقليمية وغير ذلك, ( تصريحات أردوغان اتخذت طابع تهدات مبطنة بعد عودته لانقرة بتاكيده على مشروع ممر زكزور لربط طرفي جمهورية أذربيجان بتركيا.

اردوغان لوح عمليا بالعصا الغليظة بصورة غير مباشرة لارمينيا بشان ضرورة التنازل عن اراضيها لصالح ايجاد هذا المعبر لتفادي اية تبعات خطيرة , وزعم أن هناك مؤشرات تدل على عدم معارضة ايران للمشروع لتصعيد الضغود على يريفان , وهذه المزاعم غير صحيحة جملتا وتفصيلا فبلادنا اكدت بحزم مرارا بانها لن تسمح بأي تغيير للجغرافيا السياسية وللحدود الدولية بالمنطقة.