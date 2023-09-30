23عاما على استشهاده.. محمد الدرّة الشاهد والشهيد

العالم - باختصار

مشهد استشهاده بغزة هزّ وجدان العالم وادمى القلوب لفظاعته ولتجسيده لمدى مظلومية الشعب الفلسطيني.

في ذلك المشهد وجه الجنود الاحتلال نيرانهم لاب فلسطيني ولابنه الذي لم يتجاوز 12 عاما.

الاب الاعزل من السلاح جمال الدرة والصبي محمد احتميا من رصاص الاحتلال ببرميل اسمنتي.

الصبي محمد قبع خلف والده منتحبا في متاع الاب تحت وابل رصاص الجنود للكف عن اطلاق النار.

الجنود الصهاينة واصلوا بكل وحشية وحقد استهدافهم لهذا الاب الفلسطيني ولابنه الصغير.

وكانت النهاية استشهاد الصبي محمد الدرة لاصابته بعدة رصاصات فيما اصيب والده بجروح.

هذا اليوم اعتبر يوما عالميا للتضامن من الاطفال والناشئة بفلسطين.

منظمة مراقبة حقوق الانسان الدولية اكدت مؤخرا.." اسرائيل" تنفذ سياسة ممنهجة باستهداف الاطفال الفلسطينيين.

حسب المنظمة.. قتل ما لا يقل عن 28 طفلا ويافعا فلسطينيا على يد الاحتلال منذ مطلع هذا العام.

محافل رسمية واعلامية فلسطينية.. على مدى العشرين عاما الماضية استشهد 2230 طفلا ويافعا فلسطينيا.

هذه المحافل ايضا.. من بينهم الف طفل ويافع فلسطيني خلال خمس حروب للكيان على قطاع غزة.

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